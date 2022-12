Ichtegem gaat op zoek naar een erfpachter voor Huis Anna Mahieu: “Kunnen er zelf geen zinvolle invulling aan geven”

EERNEGEMHet lokaal bestuur van Ichtegem gaat op zoek naar een erfpachter voor Huis Anna Mahieu, het beschermde herenhuis met tuin langs de Westkerkestraat in Eernegem. De gemeente kan zelf geen bestemming geven aan het statige herenhuis en wil een private partner vinden om het historische gebouw in z’n grandeur van weleer te herstellen. “Dit is een lokmiddeltje omdat jullie er van af willen. Ik ben dan ook benieuwd of jullie een gek zullen vinden om die erfpacht op zich te nemen”, reageerde CD&V-raadslid en voormalig burgemeester Karl Bonny.

“Huis Anna Mahieu en de bijbehorende tuin, werd in 2012 beschermd als monument wegens de artistieke, historische en socio-culturele waarde”, kadert schepen van erfgoed, Celesta Muylle (W.I.T.). “Als bestuur hebben we er sinds 2013 alles aan gedaan om verdere achteruitgang van het gebouw en zijn erfgoedwaarden te voorkomen. Daarbij hebben we bijzonder veel aandacht besteed aan het exterieur dat volledig wind- en waterdicht werd gemaakt en ook zo wordt gehouden. In 2014 en 2018 dienden we ook restauratiedossiers in, zowel voor het interieur, als het exterieur, maar de werken werden nog niet aangevat” aldus de schepen van erfgoed.

Pand zonder bestemming

“Een doorgedreven renovatie van het herenhuis is nodig. Sinds het begin van dit jaar hebben we als bestuur dan ook stappen gezet om een oplossing te zoeken voor de verloedering van de woning Anna Mahieu”, vervolgt burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Er werden in de voorbije jaren diverse opties overwogen, maar we kunnen als gemeente geen nuttige bestemming geven aan de woning door de indeling en de verschillende erfgoedwaarden die behouden moeten worden. Het besteden van heel wat overheidsmiddelen aan de renovatie van een gebouw waar we geen bestemming aan kunnen geven, is in deze budgettair moeilijke tijd maatschappelijk niet verantwoord. Daarom hebben we, na overleg met erfgoeddeskundigen, beslist om de piste erfpacht te onderzoeken.”

“Ook private investeerders kunnen in principe een beroep doen op erfgoedpremies van de Vlaamse overheid. Bovendien zal een privépersoon ook sneller kunnen werken dan een lokaal bestuur, doordat wij gebonden zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten”, geeft de burgemeester mee. “Gelet op al deze elementen willen we vanuit het lokaal bestuur volop de kaart van de erfpacht trekken om Huis Anna Mahieu in eer te kunnen herstellen. De gerestaureerde tuin, met inbegrip van de verschillende kleinere monumenten die erin aanwezig zijn, vallen buiten de erfpachtovereenkomst. De tuin kreeg immers een nieuwe functie als gemeentelijk park en deze willen we graag behouden”, zegt Celesta Muylle.

Probleem met erfpachter

Tijdens de gemeenteraad in mei zorgde het dossier voor een felle discussie toen oppositieraadslid Karl Bonny (CD&V) fel uithaalde naar schepen Muylle. Ook donderdagavond stond de ex-burgemeester weer op scherm. “We hebben al de begrafenis van de klusjesdienst en van de poetsdienst meegemaakt en nu hebben we de afbraak van het enige beschermde monument in het centrum van Eernegem. Jullie proberen de hete aardappel door te schuiven naar een particulier. Ik heb ook een probleem met het dossier op zich want er zit geen opmetingsplan bij en dat is noodzakelijk.” Bonny vindt dat de gemeente het pand eerst zelf moet in orde stellen en dan pas op de markt brengen want hij vreest het ergste voor de overdracht naar een erfpachter. “Misschien gaan jullie wel een zot vinden die daarin meegaat maar wat als die na 1 jaar failliet is? Dan zitten we hier terug met de hete aardappel. Ik vrees echt dat dit faliekant zal aflopen.” CD&V onthield zich bij de stemming.

