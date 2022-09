Hoe zal de dorpskern van Ichtegem eruitzien? Inwoners krijgen plannen in 3D voorgesteld

Diksmuide LEVENSVER­HAAL. Oud-sche­pen Eric Seurynck overleden: “Hij was de officieuze nachtburge­mees­ter van Diksmuide”

Eric Seurynck (74), oud-schepen en jarenlang actief geweest in de Diksmuidse politiek, is maandagochtend vroeg overleden na lange ziekte. Vooruit eert de socialist in hart en nieren. “Hij deed alles in het belang van de partij”, zegt oppositieraadslid Bieke Moerman. Maar ook burgemeester Lies Laridon (CD&V) heeft lovende woorden voor hem.

