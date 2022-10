"Hij wenste Hitler een gelukkige verjaardag": tiener veroordeeld voor negationisme op Telegram

Oudenburg Dankzij Kinder Kansen Fonds kan Oudenburg haar meest kwetsbare gezinnen helpen

Samen met het Kinder Kansen Fonds wil Oudenburg kinderen in kwetsbare gezinnen maximaal kansen geven om op te groeien. “Hiervoor dienden we twee projecten in die goedgekeurd werden voor een totaalbedrag van 6.700 euro. Met dit geld kunnen we deze kinderen helpen”, zegt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open Vld).

6 oktober