High Five project afgetrapt in GBS 't Mozaïek: “We zoeken een middel om de wagen uit de schoolomgeving te vermijden tijdens de werken”

Door in te stappen in het High-Five-project wil gemeente Ichtegem kinderen stimuleren vaker te stappen of trappen van en naar school. Op maandag 19 september kwam de superheld van het project Five samen met het lokaal bestuur de aftrap geven van het project. “Naar aanleiding van de werken aan onze gemeenteschool in Eernegem zochten we een extra stimulans om de wagen uit de schoolomgeving te vermijden”, vertelt burgemeester Lieven Cobbaert (Open Vld). “De werfzone laat het niet toe om veel wagens rond de schoolpoort toe te laten. Bovendien zorgen minder wagens ervoor dat het veiliger is rondom de school. Daarom beslisten we om met het High Five project van start te gaan”.