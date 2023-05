Hevige wind blaast vrouw (49) van motorfiets

Kursaal Oostende verwelkomt 100.000ste bezoeker van 2023

Kursaal Oostende heeft een mijlpaal bereikt. Zo kwam dit weekend al de 100.000ste concertganger van 2023 langs voor het optreden van K3. Het Kursaal heeft in de afgelopen maanden heel wat bezoekers ontvangen. In 2022 kwamen in totaal 160.000 bezoekers over de vloer.