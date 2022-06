Het was over de koppen lopen tijdens de Kopjesdagen: "Dit is een hoogdag voor Eernegem”

De vroege vogels konden al vanaf 6 uur deze ochtend snuisteren op de rommelmarkt in de Sint-Sebastiaanstraat. Andere blikvanger waren de meer dan 100 getunede wagens uit binnen -en buitenland die voor een kleurrijk schouwspel zorgden. In het pop-up kinderspeeldorp op de markt en voor de kerk was er heel wat animatie zoals springkastelen, kindergrime, kinderyoga, een percussie jamsessie, straattheater door Lappie Lapstok en een workshop geluksstenen maken. Vanaf 16 uur liep het Heilig Hartplein vol voor muzikale optredens. Het waren Samson & Marie die de spits afbeten. Op dat zelfde podium passeren ook nog Danny en Marleen, Jettie Pallettie en Loes Van Den Heuvel samen met de Eenzaam Zonder Jou Band.

Burgemeester Lieven Cobbaert glunderde toen hij de massale opkomst zag. “Dit bewijst dat Eernegem een bruisende gemeente is. Voor de horeca is dit een topdag want de terrassen zitten overvol. Ook op sociaal vlak is dit event belangrijk want het is de gelegenheid voor onze inwoners om elkaar te ontmoeten. Het klopt dat vooral de muzikale optredens een stevige investering zijn maar we willen dit ook in de toekomst blijven gratis aanbieden.”