Heraanleg speelplein De Bengelberg Ichtegem van start

Diksmuide Gevlucht voor de oorlog, maar Oekraïners raken hier op verkeerde pad en stelen voor 11.000 euro aan juwelen

Twee Oekraïners moeten zich in de rechtbank van Veurne verantwoorden voor een woninginbraak in Diksmuide. Afgelopen zomer braken ze op klaarlichte dag binnen in een woning, maar werden op heterdaad betrapt door de zoon des huizes. Ze sloegen op de vlucht met 11.000 euro aan juwelen, maar konden kort nadien gevat worden. Ze waren op dat moment nog maar enkele dagen in ons land nadat ze gevlucht waren voor de oorlog.

12:41