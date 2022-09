Gratis programmeerclubs voor kinderen van 7 tot 14 jaar

Oudenburg RESTOTIP. Bar Trottoir: Van foodtruck naar horecazaak met heerlijk terras, en zo mogelijk nóg beter eten

Eerder dit jaar openden twee nieuwe horecazaken hun deuren op de site Abdijhoeve in Oudenburg. Eén daarvan is Bar Trottoir van Charlotte Demarée. Na drie jaar in een foodtruck te staan, is Charlotte nu te vinden in Bar Trottoir op in de Abdijhoeve. Een prachtige locatie om te ontbijten of lunchen of om eenvoudigweg te genieten van een drankje en een gebakje.

