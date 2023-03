Gloednieuwe groene speelplaats op Campus Engel van VBS De Schatkist

RESTOTIP. Padrone in Ichtegem: “De chef wil een eigentijd­se twist geven aan klassie­kers... Hij slaagt er nog in ook”

Toen Padrone in oktober 2022 de deuren sloot, zag het ernaar uit dat Ichtegem een bekend culinair adresje zou verliezen. Niet getreurd, want sinds begin dit jaar blazen Stefaan Moeyaert (49) en Kimberley Van Laarhoven (31) de brasserie langs de Diksmuidebaan nieuw leven in. Chef Bert Fichefet – die we ook nog kennen van De Roste Muis in Bekegem – stond er voorheen al achter het fornuis. Maar merken we in de nieuwe Padrone een verschil op ons bord?