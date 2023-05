Gloednieuw klimtoestel in Eernegem, met dank aan Noël

HUIZEN­JACHT. Avelgem, waar er ‘koopjesda­gen’ zijn nét over de taalgrens: “Perceel grond van 1.000 vierkante meter is er soms 100.000 euro goedkoper”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Vandaag steken we net de taalgrens over: onder Spiere-Helkijn, Avelgem en Ronse, vind je de prachtige, landelijke streek ‘Pays des Collines’. In gemeenten zoals Celles en Mont-de-l’Enclus kon je in het verleden echt vastgoedkoopjes doen. Is dat nog steeds zo? En mag je je blind staren op die prijsverschillen? Enkele vastgoedmakelaars die er panden verkopen, leggen uit.