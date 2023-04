Gezinsfietstocht ‘Het Jaar van Richard – Samen maken we zijn droom waar’ officieel ingereden

Verwoesten­de vlammenzee vernielt houtbe­drijf in Gistel, nog geen zes jaar na vorige brand: “Schade is enorm”

Een hevige brand heeft vrijdag het afvalverwerkingsbedrijf Vandewiele Recycling in Gistel volledig vernield. Gewonden vielen er niet, maar de ravage is enorm. De brandweer kon niks anders doen dan het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden, al was het geen evidente opdracht om de vlammenzee onder controle te krijgen. Opvallend: het is de tweede keer in enkele jaren dat een zware brand het bedrijf treft.