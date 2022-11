Gezinsbond Ichtegem plant geboorteboom in kader van Dag van de Natuur

CD&V Ichtegem is woedend door beslissing van schepencol­le­ge rond poets­dienst aan huis, burgemees­ter Lieven Cobbaert reageert: “Tijdens de Commissie was er amper (tot geen) protest van CD&V , noch waren er alternatie­ve voorstel­len”

In een officiële mededeling haalt CD&V Ichtegem zwaar uit naar het schepencollege van de gemeente, die van plan is om om de poetsdienst aan huis en de klusjesdienst op te doeken. “Dit is een aanslag op de dienstverlening en een slag in het gezicht van het personeel”, klinkt het. Burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) reageert: “De overname van onze poetsdienst zal een jaarlijkse besparing van bijna een half miljoen euro betekenen voor onze gemeente.”

17 november