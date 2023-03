Gezinsbond Ichtegem organiseert 45ste editie van zijn tweedehandsbeurs

Jeugdaan­bod in Eernegem en Ichtegem tijdens de paasvakan­tie

Tijdens de paasvakantie zwaaien de deuren van buitenschoolse Kinderopvang De Kastaar in Ichtegem en De Kornuit in Eernegem open voor kinderen van de eerste tot de derde kleuterklas. Inschrijven voor peuters (geboren in 2020) was al mogelijk sinds 25 februari, vanaf zaterdag 4 maart kan je ook kleuters (geboren in 2018 of 2019) inschrijven.