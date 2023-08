Fietslabel­ac­tie in Gistel

Jaarlijks worden in Gistel tientallen fietsen gestolen. Vaak gaat het om een gebruiksdiefstal en wordt de tweewieler later ergens teruggevonden. De eigenaar van de fiets kan niet altijd gevonden worden. Daarom organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de lokale politie Kouter een fietslabelactie, waarbij het rijksregisternummer op de fiets gemerkt wordt.