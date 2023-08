MIJN DORP. Maarten Ureel (33), voorzitter van vzw Ichtegem Feest: “Naar deze werkzaamhe­den kijk ik heel hard uit”

“Die positieve commentaren na de jongste editie... Dat geeft veel goesting om voort te doen.” Naast zelfstandige in de IT-sector, echtgenoot van Julie Tolpe (31) en vader van hun dochtertje Lauren (6) is Maarten Ureel (33) ook de fiere voorzitter van vzw Ichtegem Feest, bekend van het gelijknamige festival in juli. Een drukbezet man dus, die tóch nog tijd vond om ons rond te leiden in zijn dorp. “Hier kunnen kinderen zich uitleven én voel je je als ouder toch op je gemak.”