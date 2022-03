Geniet van klassieke muziek en Franse chansons tijdens het Laurentiusconcert

Oudenburg 250.000 euro voor verkeers­vei­li­ge schoolomge­vin­gen

Stad Oudenburg investeert zo'n 250.000 euro om scholen en hun omgeving verkeersveilig te maken. “Met dit geld willen we investeren in zeer duidelijke verkeerssignalisatie waardoor het voor de kinderen veiliger moet worden om naar school te wandelen of te fietsen”, aldus schepen van Mobiliteit Gino Dumon (Vooruit).

15 maart