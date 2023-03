Gemeenteraad Ichtegem keurde duurzaam energie- en klimaatactieplan goed maar CD&V is kritisch: “Ik wil de goed nieuws show doorprikken met enkele cijfers”

Het lokaal bestuur van Ichtegem legde haar duurzame energie- en klimaatacties voor aan de gemeenteraad. Het actieplan voor de toekomst, dat opgemaakt werd door WVI en tot stand kwam na een participatietraject, werd goedgekeurd. Raadslid Karl Bonny van oppositiepartij CD&V nam de cijfers kritisch door: “Ik wil jullie waarschuwen dat er nog veel werk aan de winkel is als we de doelen in 2030 willen bereiken.”

Het lokaal bestuur van Ichtegem engageerde zich om het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 te ondertekenen. “In 2021 ondertekenden we de eerste versie en vorig jaar in november ondertekenden we het klimaatpact 2.0. Dat betekent dat we concrete acties gaan ondernemen tegen 2030 binnen 4 verschillende werven, namelijk groen, energie, mobiliteit en water. Daarnaast zijn we ook een collectief engagement aangegaan met De Haan en Oudenburg om samen in het verhaal van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (CoM 2030) te stappen. De bedoeling is om de uitstoot van CO₂ met 40% naar beneden te halen tegen 2030 en ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus milieuschepen Celesta Muylle (W.I.T.).

Ondernomen acties

Bij de uibreiding van de bedrijventerreinen langs de Fabriekweg wordt er geen gasleiding meer aangelegd om fossiele brandstoffen maximaal te weren. Onlangs werden 3 kleine windmolens vergund aan landbouwbedrijven en op het dak van sport- en cultuurcentrum De Klokkenput zullen er zonnepanelen geplaatst worden. Burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018): “We ondernamen de afgelopen jaren ook al heel wat acties. “Zo is 30% van onze openbare verlichting op vandaag al verled. We zitten op koers om alles te verledden tegen 2030. We planten bomen, leggen groenperken aan en zetten in op het vernieuwen van fietsinfrastructuren in het kader van duurzame mobiliteit, denk maar aan het fietspad in de Kortemarkstraat.”

Karl Bonny haalde enkele cijfers boven waarmee hij wou aantonen dat Ichtegem nog niet ver staat met het oog op de doelstellingen die tegen 2030 bereikt moeten worden. “Van de 13.930 bomen zitten we amper aan 311 terwijl ik ook geen plan zie om dit aantal op te krikken. We moeten aan 28 deelwagens geraken terwijl er momenteel nog maar 1 in gebruik is en ook het aantal laadpunten is momenteel vrij beperkt terwijl we er 209 moeten halen.” Bonny heeft ook bedenkingen bij verhoging van de CO₂-uitstoot. “Ik moet helaas de goed nieuws show van de bestuursploeg doorprikken met de realistische cijfers die hier voorliggen.” In een reactie zei Muylle dat er al heel wat werk verzet is en dat er bewust voor gekozen wordt om niet alle acties tegelijkertijd op te starten. Cobbaert trad zijn schepen bij: “We staan aan het begin van een traject en de opstartfase vergt zeer veel werk. Volgend jaar zullen we al een aantal zaken kunnen afvinken maar we staan voor een zeer grote uitdaging.”

