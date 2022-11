Gemeentebestuur van Ichtegem koopt woning in Vijver om er parkeerruimte te creëren

Oostende Wie steelt koperen regenbui­zen van gevels in Oostende? Politie onderzoekt diverse meldingen: “Net nu het regent, leuk is anders ..."

De politie van Oostende is een onderzoek gestart nadat er de voorbije weken koperdiefstallen werden gepleegd. Onder andere dakgoten en regenbuizen zijn gestolen. “Wanneer buurtbewoners verdachte gedragingen opmerken, raden we ze aan om meteen de politie te contacteren”, zegt woordvoerder Timmy Van Assche. Voor de slachtoffers is het een bittere pil. “Onze muur is nu al nat. Straks krijgen we er nog vochtproblemen bij”, zucht Martine Verstraete (62).

16 november