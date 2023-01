Gemeentebestuur Ichtegem organiseert nieuwjaarsreceptie voor inwoners

“Corona gooide de afgelopen jaren roet in het eten, maar in 2023 is het tijd om een oude traditie terug nieuw leven in te blazen: onze jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor alle inwoners gaat opnieuw door”, kondigt schepen van evenementen, Geert Vandaele, aan. De lokale fanfare St. Cecilia Ichtegem en de band Something about Mary zorgen voor de muzikale omkadering.