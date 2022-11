Gemeentebestuur Ichtegem laat stabiliteit van Sint-Michielskerk verder onderzoeken: “De resultaten zullen bepalend zijn voor de toekomst van de kerk”

“Het probleem is structureel dus een snelle herstelling is niet mogelijk. We moeten grondig analyseren wat we zullen doen met het schip van de kerk”, zei Cobbaert eind oktober. “Het vorige onderzoek heeft aangewezen dat de houten structuur onder het dak in zeer slechte staat is en wij moeten wel weten wat de gevolgen zouden zijn voor de structuur van het gebouw als het dak volledig zou verwijderd worden. Zo willen we bijvoorbeeld vernemen of de muren daarbij stand zouden houden. Het is het Brugse bureau Stabitec dat de nieuwe studie zal uitvoeren.” Het gemeentebestuur zal dit onderzoek financieren en het volledige dossier gebeurt in overleg met de kerkfabriek aangezien de gemeente geen eigenaar is van de Sint-Michielskerk.