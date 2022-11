Gamer Joren Creyf (18) uit Eernegem verovert 1 van de 16 felbegeerde zitjes in de RBFA Esports Academy: “Natuurlijk droom ik ervan om een virtuele Rode Duivel te worden”

Ichtegem Kunstam­bach­ten­beurs voor kinderen in Ichtegem

De Ichtegemse Kunstambachtenbeurs – dit jaar na een coronapauze van 2 jaar voor het eerst een volledig weekend – mag je absoluut niet missen. Op 19 en 20 november is de sporthal van Ichtegem dé place to be voor iedereen die wil kennismaken met lokale kunst, cultuur, unieke ambachten, creatievelingen en workshops voor jong en oud! Voor het eerst is er ook een aanbod speciaal op maat van kinderen voorzien in het kader van de Kunstendag voor kinderen.

