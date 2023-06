Frederiek Vermeulen (40) trekt de lijst van CD&V Ichtegem bij de verkiezingen in oktober 2024: “Het is tijd om de zaken terug in handen te nemen”

“Die unieke sfeer aan boord van de ferry... Ik mis het nog elke dag”: 26 jaar na het einde halen cateraars van Wa­gons-Lits samen herinnerin­gen op

Ze hadden ooit de tijd van hun leven op de ferryschepen van de RMT, waarbij ze instonden voor alle catering aan boord. Tot die dag waarop de Prins Filip en Prins Albert een laatste keer naar Ramsgate en terug voeren. Nu haalde een 60-tal ex-werknemers van ‘Wagons-Lits Maritiem’ herinneringen op tijdens een reünie. Een zinnetje kwam tijdens de avond wel heel vaak terug. “Dit was de mooiste job in mijn hele leven.” We blikken terug met drie voormalige medewerkers.