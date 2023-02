Fluvius werkt in Bruggestraat in Eernegem

Ichtegem Inbrekers slaan toe in gekende brouwerij Strubbe: "Voor 15.000 euro aan zeldzame reserveon­der­de­len en radiatoren gestolen”

De gekende brouwerij Strubbe in Ichtegem heeft maandagmorgen inbrekers over de vloer gekregen. De daders namen voor liefst 15.000 euro aan radiatoren en zeldzame reserveonderdelen mee. “Als onze vulmachine moet hersteld worden, geraken we mogelijk in de problemen”, zucht brouwer Stefan Strubbe. De politie Kouter is alvast een onderzoek gestart.

8 februari