Fietstocht langs houtig erfgoed in Bekegem en Oudenburg in het kader van Open Monumentendag

In twee gegidste fietstochten van ongeveer 20 kilometer, startend en eindigend aan de kerk in Bekegem, nemen ze de deelnemers mee langs bijzondere bomen en struiken. De gidsen geven hierbij uitleg over de geschiedenis van de bomen en gaan met hun publiek in gesprek over de achterliggende erfgoedwaarde. Groep 1 vertrekt om 13.30 uur terwijl de start voor groep 2 om 14.30 uur gepland staat. De deelname is gratis. Voor meer info kan je terecht op cultuur@ichtegem.be of 059 34 11 46.