Els Demuynck leert je beter omgaan met stress

Zo belangrijk is komst van Europese regerings­lei­ders voor Oostende: “EU-top vraagt een inspanning rond veiligheid, maar geeft enorme boost”

De Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, maar ook buitenlandse pers en security: zo’n 500 mensen zijn volgende week maandag in Oostende aanwezig op de EU-top North Sea Summit. Met zicht op de havengeul zullen ze bespreken hoe ze de uitbouw van offshore windenergie in de Noordzee kunnen versnellen. “We kunnen Oostende op deze manier op de kaart zetten”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Ook Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust, is opgetogen.