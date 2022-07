Eernegem opgeschrikt door inbraken: Dieven slaan donderdagnacht in drie woningen toe

De eerste melding liep omstreeks 2.45 uur binnen bij de politie. De bewoners van een woning in de Gilbert Debreuckstraat in Eernegem werden wakker door lawaai. Inbrekers waren op een plat dak aan de achterzijde van het huis geklommen en probeerden het raam open te breken. De bewoners werden daarvan wakker en zagen de daders nog via de tuin wegvluchten.

Even later - rond 4 uur - sloegen ze in een huis in de Willem Elsschotstraat iets verderop toe. Daar boorden ze een gat onder de hendel van een raam om binnen te geraken. In de woonkamer namen ze een handtas en een portefeuille. Ze doorzochten het huis verder niet en gingen weer weg. Ze haalden het geld uit de portefeuille en lieten die samen met de handtas in de tuin achter.