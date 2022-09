Eernegem maakt zich op voor zijn jaarlijkse septemberkermis

Het kermisweekend wordt afgetrapt op vrijdag 16 september met de avondmarkt om 17 uur. Nieuw dit jaar is een heuse kermisbingo georganiseerd door Huis van het Kind. Om 17 uur kunnen alle kleuters hun bingokaartje komen halen, om 17.45 uur volgt dan het lager. Er is voor iedereen een leuke kermisprijs. En niemand minder dan de Huis van het Kind-mascotte Zoemie de bij zal alles in goede banen leiden. Plaats van het gebeuren is demarkt van Eernegem. In de Stationsstraat is er vanaf 17.30 uur een oldtimer auto- en mototreffen.

Muzikale optredens

Op zaterdag 17 september is er vanaf 15 uur wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften. “Om 20 uur zorgt Eernegem Leeft voor een stevig feestje op de markt met optredens van onder andere Shancy, Gio Vano, Laura Lynn en DJ In-Motion”, vertelt bevoegd schepen, Geert Vandaele.Op zondag 18 september is er naast de kermis ook rommelmarkt in het centrum (vanaf 6 uur).

Het kermisgebeuren wordt op woensdag 21 september afgesloten met een 2 wielerwedstrijden: de Omloop van het Houtland vanaf 12.45 uur en om 15 uur de Grote Prijs Geert Pascal. “Eernegem is één en al koers op 21 september”, glundert Geert Vandaele. “Een imposant deelnemersveld van 22 ploegen, waarvan niet minder dan 8 Worldtourploegen, waaronder Jumbo Visma, komen aan de start van de Omloop van het Houtland”. Het Kasseileggersplein en de Bruggestraat worden omgetoverd tot wielerdorp. “The place to be voor alle wielerfanaten die hun favoriete renner kunnen zien. En met drie plaatselijke ronden en een passage aan de markt in Eernegem, wil je dit niet missen”, besluit Vandaele.

Meer informatie vind je via www.ichtegem.be/eernegem-kermis.

