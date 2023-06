“‘Een schedelbreuk’, zeiden ze... Maar er stonden bandensporen op zijn truitje, van zijn eigen ploegwagen”: dag op dag 75 jaar geleden stierf Richard Depoorter (33)

De zoon van een bakker uit Ichtegem, die vriend en vijand verbaasde toen hij Luik-Bastenaken-Luik twee keer won. Maar in 1948 tijdens de Ronde van Zwitserland ook keihard getroffen werd door het noodlot. 75 jaar na de tragische dood van wielrenner Richard Depoorter praatten we met auteur Koenraad Vandenbussche over ‘Poorterke’, de wondercoureur. En met zoon Roland, nu 74 jaar. “Opgroeien zonder vaderfiguur was heel zwaar... Maar ik wilde exáct weten wat er met hem was gebeurd.” En dat blijkt een wel erg straf verhaal, dat in de rechtbank eindigde.