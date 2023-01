Drie bestuurders spelen rijbewijs kwijt, ook wagen geïmmobiliseerd

Diksmuide Eén belasting daalt, maar trouwen wordt duurder: dit verandert er in 2023 in Diksmuide

Het begin van een nieuw jaar: dat betekent heel wat verwachtingen én veranderingen, zo ook in Diksmuide. Een pak belastingen en kostprijzen worden geïndexeerd, en er staan werken op de agenda. Dit is ons ruime overzicht met wijzigingen en plannen in Diksmuide in 2023.

13 januari