Derde editie van #IchtegemInspireert-Awards kan eindelijk fysiek doorgaan

Westkerke Erfgoed­kring 8460 blikt terug op schooltijd in tentoon­stel­ling ‘Us schooltje’

Dit weekend kan je bij vrijebasisschool De Tandem in Westkerke de tijdelijke tentoonstelling ‘Us schooltje’ bezoeken. Deze tentoonstelling blikt terug op het rijke verleden van de school die na bijna 150 jaar zijn deuren zal sluiten. Vanaf volgend schooljaar zullen de leerlingen van de school in het nieuw gebouw in Roksem les volgen.

23 april