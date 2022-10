Deel plafond Sint-Michielskerk in Ichtegem komt naar beneden: gebouw meteen verzegeld

Een verantwoordelijke van de kerkfabriek die instaat voor het onderhoud en dagelijks in de kerk binnengaat, stelde de schade vast. Daarop werd het gemeentebestuur ingelicht die meteen besloot om de kerk te sluiten. “Wij zijn nu in gesprek met de kerkfabriek en het kerkbestuur om te bekijken wat er kan gebeuren met het gebouw dat geen eigendom is van de gemeente. Het probleem is echter structureel dus een snelle herstelling is niet mogelijk. We moeten grondig analyseren wat we zullen doen met het schip van de kerk. Daarbij mogen we ook het financiële plaatje niet uit het oog verliezen want we zitten volop in de opmaak van de begroting voor 2023.”