De Pompentoren in Eernegem wordt gerenoveerd tot toeristisch landschapsobservatiecentrum

Roksem Zorgzame buurt Roksem van start met organisa­tie buurtbab­bels

Het Oudenburgse stadsbestuur wil in deelgemeente Roksem een zorgzame buurt creëren. “Een buurt die zorgt voor elkaar, waar het aangenaam wonen en leven is, dat is het opzet van een zorgzame buurt. Met de creatie van het nieuwe dorpshuis in Roksem, hebben we voortaan een uitstekende uitvalsbasis om ook van Roksem een zorgzame buurt te maken,” zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld).

14 juni