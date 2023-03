De Jeugdboekenmaand gaat niet onopgemerkt in de bibliotheken van Eernegem en Ichtegem

Maart is de Jeugdboekenmaand en daarom pakken de bibliotheken van Eernegem en Ichtegem uit met een speciale actie. Elk kind dat een bezoekje brengt aan de bib, mag op een houten hartje een klein of groot gelukje noteren, een gelukswens voor een ander opschrijven of het versieren in het thema ‘geluk’. Alle hartjes worden opgehangen in één van de geluksbomen. In Eernegem gaat het over de grote boom op de markt, in Ichtegem de boom op de Pinne.