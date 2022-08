De Copains verwachten recordopkomst voor hun Ceciliafeeste in Ichtegem

Op zaterdag 13 augustus zal je zonder twijfel over de koppen kunnen lopen op het Dokter Bruwierplein in Ichtegem want De Copains organiseren er de 7e editie van hun Ceciliafeeste . Voorzitter Kris Deseintebein is trots dat het event nog steeds gratis toegankelijk is. “Dankzij het tropische weer en de sterke line up verwachten we een recordopkomst voor ons volksfeest dat vorig jaar 1500 mensen lokte.”

Het was Kris die destijds samen met de Koninklijke Fanfare St-Cecilia Ichtegem dit evenement opstartte. De eerste editie met als thema ‘oude cafébazen' trok 600 toeschouwers. Tijdens de jaren die volgden zagen De Copains hun feest uitgroeien tot een vaste waarde in de zomerkalender van Ichtegem. “We merken op de sociale media dat de interesse dit jaar heel groot is dus mikken we zaterdag op 2500 tot 3000 aanwezigen. De capaciteit van de zit -en staanplaatsen op het terrein is 4000", zegt Kris. Het podium staat opgesteld tegen het voormalige gemeentehuis op het Bruwierplein. Volgens de organisatoren komen de aanwezigen niet alleen uit de omliggende gemeenten. “Er zijn ook de trouwe fans van de artiesten die naar al hun optredens komen. Zo verwelkomden we vorig jaar zelfs Limburgers”, vult Kris aan.

Belang van sponsors

Het totale prijskaartje van de Ceciliafeeste 2022 is 50000 euro. De voorzitter van De Copains benadrukt dat de sponsors daarin een cruciale rol spelen. “Wij doen er echt alles aan om onze sponsors op handen te dragen. Aangezien we geen financiële steun krijgen van het gemeentebestuur, zijn we aangewezen op de inkomsten uit onze drankverkoop en de talrijke sponsors. Ook onze eetstand met braadworsten en frieten brengt een mooi centje op.” Om nog meer fondsen te werven organiseren De Copains in januari ook een eetfestijn met biefstuk/friet à volonté. Dit jaar doen ze een extra inspanning voor de eigen afvalverwerking tijdens hun event in samenwerking met de firma Vierstraete. Net zoals vorig jaar plaatsen ze ook toiletten die vlot toegankelijk zijn voor andersvaliden.

Volledig scherm De affiche voor de 7e editie van de Ceciliafeeste. © RV

De grootste uitdaging blijft natuurlijk om jaarlijks een sterke affiche samen te stellen. In het voorjaar starten de voorbereidingen en vergadert het bestuur om te overleggen welke artiesten ze zullen boeken. Kris: “Dat is niet altijd eenvoudig want soms verschillen de meningen maar we doen er alles aan om een line up voor een breed publiek vast te leggen. We bereiken zowat alle leeftijden met ons evenement. We hadden dit jaar Jantje Smit kunnen strikken maar door een dubbele boeking in Nederland moesten we uitkijken naar een vervanger en dat werd uiteindelijk Frans Bauer.” De organisatie ziet de aangekondigde hitte eerder als een voordeel. “Het zal de hele avond lekker warm blijven en voor een openlucht volksfeest is dat een absolute meevaller”, besluit Kris.

Op zaterdag 13 augustus kan je vanaf 18 uur naar optredens van Johan Veugelers, Sam Gooris, Sergio, Frans Bauer en Edje Ska met The Pilchards. Qmusic gezichten Dorothee Vegas & Like Maarten zorgen voor de apotheose met hun dj set

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.