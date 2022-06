De Copains maken affiche bekend van hun Ceciliafeeste 2022

Ichtegem vzw Ichtegem Feest organi­seert tweedaags programma tijdens Ichtegem Kermis: “We willen de opkomst opnieuw omhoog krikken”

Tijdens het kermisweekend, van 15 juli en 16 juli in het centrum van Ichtegem, organiseert de vzw Ichtegem Feest voor het eerst een tweedaags programma. “We merken al enkele jaren dat de opkomst naar het kermisweekend aan het minderen was en hier willen we graag verandering in brengen.”

24 juni