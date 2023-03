Davidsfonds Eernegem-Bekegem organiseert voordracht over West-Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk

Hij kadert deze jaarlijkse ‘trektocht’ in de sociaal-economische context van Vlaanderen van de eerste helft van de vorige eeuw toen luxe voorbehouden was voor de hoogste bevolkingsklassen en de rest creatief moest om-springen om rond te komen in een overwegend agrarische Vlaanderen dat met een snelle bevolkingsaangroei te maken had. Deze activiteit heeft plaats in het Kruispunt in Eernegem. Leden betalen 4 euro terwijl niet-leden 6 euro moeten neertellen.