Cursus 'Android voor beginners' in LDC De Ster

Beschonken doodrijd­ster (26) die Nathalie (41) van de weg maaide, voor rechter: “Het verdriet om haar dood is enorm”

Nathalie Hollevoet (41) vormde een gelukkig gezin met haar echtgenoot en twee kinderen. Tot een beschonken bestuurster daar in november een eind aan maakte. G.B. (26) was slechts enkele uren ontslagen uit de psychiatrie wegens slecht gedrag. In een uur veroorzaakte ze onder invloed van alcohol drie ongevallen, van Tielt tot Zedelgem. De laatste aanrijding werd Nathalie fataal. Ze werd met hoge snelheid frontaal aangereden op haar fiets. “Ik herinner me niks meer van die dag”, zei G.B. vandaag tegen de rechter. Een reconstructie van de hallucinante feiten van die 7 november 2022.