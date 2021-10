Combi gaat driemaal over de kop: twee politie-inspecteurs en autobestuurder zwaargewond na hevige crash in Ichtegem

De politiecombi reed prioritair en met hoge snelheid in de richting van Gistel. Het liep fout ter hoogte van de Hoefijzerstraat, waar net een BMW wou indraaien. “Onze collega’s waren op weg naar Gistel voor een dringende interventie”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van de politiezone Kouter. “Wagens aan beide kanten van de weg gingen opzij om de combi door te laten, in het midden van de rijbaan. De automobilist, die in dezelfde richting reed, had onze combi wellicht niet gezien en draaide over naar links om een straat in te slaan. Er volgde een aanrijding in de flank van het voertuig, waardoor de combi drie keer over de kop ging", aldus Annemie Wittesaele.