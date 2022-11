Circus Pipo slaat deze week tenten op in Eernegem

Ichtegem Ichtegemse Axelle Seys (29) is mucopatiën­te: “Ik wil mensen bewust maken welke grote impact deze ziekte heeft op ons leven”

1.300 Belgen lijden aan mucoviscidose of taaislijmziekte, de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. Een van hen is de Ichtegemse Axelle Seys (29) die naar aanleiding van de Europese Mucoweek getuigt en een oproep lanceert om de #mucosocks-campagne te steunen. “De meeste mensen denken dat muco enkel te maken heeft met de longen, maar het is zoveel meer dan dat.”

