Burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018): "De aanleg van een nieuw fietspad langs de Kortemarkstraat was een absolute prioriteit"

Gistel BELOOFD IS BELOOFD. Zullen inwoners gemakkelij­ker in de deelgemeen­ten geraken? Staat de jeugdsite Torp er intussen al? En wat is de toekomst van het zwembad en vrijetijds­cen­trum Zomerloos?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Gistel, een stad waar er veel te doen was rond de sluiting van het zwembad en waar het tegen 2023 gemakkelijker moet zijn voor de inwoners om in de verschillende deelgemeenten te geraken met het openbaar vervoer.

29 april