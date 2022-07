Brasserie-tearoom De Landdrost opent op 1 augustus zijn deuren in Eernegem: “Ik zal nu eindelijk mijn eigen horecazaak runnen”

Katarzyna begon op haar 18e te werken in de metaalsector. Ondertussen ging ze aan de slag bij Philips, Summagraphics en Advionics. Tussendoor deed ze heel wat flexi-jobs in tearooms, cafés, dancings en tijdens feestjes. “Ik heb altijd al een band gehad met de horeca maar dat was nooit mijn hoofdberoep. In maart hebben mijn man en ik De Landdrost gekocht omdat we geloven dat er in Eernegem echt nood is aan een nieuwe brasserie en tearoom.” Koen is werkzaam als zelfstandige voor het uitvoeren van voegwerken en voorlopig zal hij die activiteit nog blijven uitoefenen. Op de kaart van de brasserie staan klassiekers zoals garnaal- en kaaskroketten, salades, pasta’s en croques. Ook de dagschotel mag natuurlijk niet ontbreken. Katarzyna wil ook inspelen op het seizoen en zal regelmatig suggesties toevoegen zoals mosselen. De tearoom serveert dan weer wafels, pannenkoeken en ijsjes. “Een van mijn specialiteiten wordt de reuze Brusselse wafel waarvoor ik een speciaal wafelijzer gekocht heb. Het recept van mijn deeg zal voor een heerlijke smaak zorgen. Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk zelfgemaakte producten te serveren”, zegt Katarzyna. Het is ook de bedoeling om naar aanleiding van Valentijn, Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, Vaderdag en Moederdag een ontbijtbuffet te organiseren.