Brasserie Padrone heropent vanaf januari: “We behouden succesformule en ook kok blijft aan boord”

Tom en Angélique Vermeersch startten met Padrone in april 2018, maar de klanten werden er op hun culinaire wenken bediend door gastvrouw Jess Van Den Bossch en kok Bert Fichefet. Vorige maand viel echter het doek over de brasserie door de moeilijke zoektocht naar extra personeel en de hoge energieprijzen. De nieuwe zaakvoerders zijn niet aan hun proefstuk toe in de horeca want in een leegstaande loods van drukkerij Moeyaert langs de Snellegemsestraat in Zedelgem runden ze enkele maanden de pop-up winterbar Hangar 25, een fonduerestaurant. “Het was toen dat we echt de smaak te pakken kregen om een eigen zaak op te starten”, zegt Kimberley die haar middelbare studies voltooide in de Brugse Hotelschool Ter Groene Poorte en ervaring opdeed in Hotel Restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels.

Aanvankelijk waren Kimberley en Stefaan op zoek naar een zaak in Loppem of Zedelgem, maar Bert is een vriend van het koppel en hij liet hen weten dat de Padrone onherroepelijk dichtging eind oktober. “Ichtegem was een beetje buiten onze comfortzone maar vanaf de eerste keer dat ik in Padrone binnenging, had ik er een enorm goed gevoel bij. Het is een groot pluspunt voor ons dat Bert als kok wil blijven.” Het is de bedoeling dat de succesformule in grote lijnen onveranderd zal blijven. “We zullen de bar wel een klein beetje aanpassen want we zullen ook de mogelijkheid bieden om iets te komen drinken aan de bar met enkele tapa’s. Mijn man zit in de grafische sector dus hij heeft zich kunnen uitleven om een nieuw logo te ontwerpen en er komen ook nog nieuwe borden aan de gevel.”