Brandweer rukt al 30 keer uit voor stormschade aan Westkust: “Gisteren pas mijn moeder begraven en nu dit”

In West-Vlaanderen zorgen de hevige rukwinden op diverse plaatsen voor stormschade. Brandweerzone Westhoek noteerde in totaal al zo’n 30 oproepen. In Eernegem viel een boom uit de tuin van oud-burgemeester Karl Bonny op een geparkeerde wagen én het dak van een andere woning. “En zeggen dat het al zo’n moeilijke week was”, zucht Johan Mergaert (59).

In de loop van vrijdagmiddag begon het stevig te waaien in West-Vlaanderen. Op verschillende plaatsen aan de West- en Middenkust was de brandweer druk bezig om oproepen van stormschade te verwerken. In totaal kwamen er een dertigtal binnen. Het ging telkens om materiële schade, gewonden vielen er niet.

In Eernegem, deelgemeente van Ichtegem, veroorzaakte een omgewaaide boom heel wat schade. De boom stond in de tuin van ex-burgemeester Karl Bonny en waaide in de loop van de namiddag om in de Bruggestraat. Gelukkig passeerde er op dat moment niemand, maar toch is de schade aanzienlijk. De boom kwam namelijk op de geparkeerde wagen van Johan Mergaert terecht.

De 59-jarige man kwam de schade persoonlijk opmeten. “Deze ochtend hebben we de wagen nog gebruikt en hier geparkeerd. Dit is pech, ja. De auto heeft een stevige duw gekregen en is wellicht klaar voor de schroothoop. De hele achterzijde is kapot. En zeggen dat het al zo'n moeilijke week was. Donderdag werd mijn moeder begraven en nu dit. Leuk is anders.”

De brandweer zaagde de boom in stukken om de rijbaan weer vrij te maken. Ook op andere plaatsen in de regio is de brandweer volop bezig met het verwerken van schadegevallen.

