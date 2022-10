vzw El Camino Bekegem neemt zijn unieke tipitent in gebruik: “We hadden nood aan een extra ruimte”

El Camino organiseert maandelijks Open samenkomsten waarop mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners welkom zijn om te spreken over psychosegevoeligheid en het leven. Alan Veys: “Het delen van ervaringen en luisteren naar lotgenoten en steunfiguren doorbreekt hierbij het isolement dat maar al te vaak gepaard gaat met een psychotische decompensatie.” Verder is er ook de ‘Zondag @ El Camino’: een huiselijke zondagnamiddag waarop iedereen welkom is en er genoten kan worden van de ruimte en tijd om gezellig samen te zijn. Af en toe wordt er ook een verblijfweek(end) georganiseerd met gesprekken, kookateliers, natuurwandelingen, yoga en enkele creatieve activiteiten. Volgend jaar is er voor het eerst een wandeltocht naar Santiago de Compostella gepland met een groep mensen die op een of andere manier geraakt werden door psychose.

Soteria-manifest

De vzw zet zich eveneens in om een tijdelijk verblijf mogelijk te maken voor mensen met psychosegevoeligheid in de vorm van een zogenaamd Soteriahuis. Dat is een huis waarin mensen die een psychotische crisis doormaken een veilige omkadering krijgen met de nodige zorg en ondersteuning. “Als aanvulling op het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg vormt een Soteriahuis voor deze doelgroep een alternatief voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Vorig jaar werd een Soteria-manifest verspreid, dat intussen al meer dan 1330 keer werd ondertekend maar extra ondertekenaars blijven natuurlijk welkom”, vult Alan aan.

Steeds meer mensen vinden de weg naar El Camino, waardoor de beperkte capaciteit van de infrastructuur zichtbaar werd. Langzaam rijpte het idee om een vaste grote tent in de tuin te zetten. “Via een crowdfundingactie zamelden we middelen in voor een tipitent met ingebouwde houtkachel. Door deze tent kan er ook bij slecht weer of in de winter een Open Kring doorgaan rond een warm vuur. Tegelijk werd er op deze manier extra plaats gecreëerd om ook andere initiatieven verder te kunnen laten ontplooien”, besluit Alan.

Volledig scherm De tipitent van de vzw El Camino Bekegem. © Benny Proot

