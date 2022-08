IN BEELD. Paardenzegening in Eernegem: “Met 60 koetsen en 50 ruiters zit ons evenement in de lift”

IchtegemDe Markt van Eernegem vormde het decor voor de paardenzegening die aan zijn 33ste editie toe was. Vijf jaar terug nam Pol Vansieleghem, van het gelijknamige kasseileggersbedrijf, de organisatie in handen en dat heeft duidelijk zijn effect niet gemist. “We hebben een recordopkomst want er werden 170 paarden gezegend verdeeld over 60 koetsen en 50 ruiters. Met ons evenement zetten we Eernegem op de kaart.”