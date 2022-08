Ichtegem lanceert Burgerbudget 2022: “Denk out of the box en dien jouw idee zeker in”

“In 2021 gingen we voor het eerst van start met deze gloednieuwe manier van burgerparticipatie: het burgerbudget”, kadert schepen van participatie Geert Vandaele. “Toen werden 6 ideeën weerhouden, gaande van een pluktuin tot outdoor fitnesstoestellen. Daar zijn 3 duidelijke winnaars uit de bus gekomen en nu, 1 jaar later, zijn die projecten gerealiseerd”. Het gaat om babbelbanken op verschillende plaatsen in Bekegem en outdoor-fitnesstoestellen en extra picknicktafels aan het sportcentrum van Eernegem. “Het zijn stuk voor stuk initiatieven die mensen samenbrengen, naar buiten doen gaan en in beweging zetten. We zijn dan ook heel blij dat we deze mooie initiatieven met het allereerste burgerbudget konden realiseren”, zegt Vandaele. “Zoals opgenomen in onze meerjarenplanning, voorzien we ook in 2022 opnieuw 15.000 euro om te verdelen”, voegt schepen van financiën, Jan Bekaert toe. “Projecten, ideeën en initiatieven met een algemeen belang kunnen zo tot 5.000 euro ontvangen”.