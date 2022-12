Eernegem Leeft organiseert 2de editie van zijn kerstmarkt in Eernegem

Ichtegem/Koekelare HUIZEN­JACHT. Het Houtland. “Landelijke ligging met toch een stadsge­voel, waar je al voor 225.000 euro een instapkla­re woning vindt”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week trekken we naar het Houtland. We houden er halt in de gemeentes Ichtegem en Koekelare. “Vlak bij de kust en grote steden als Oostende en Brugge, maar toch een stuk betaalbaarder”, zeggen Jeffrey Sinnaeve van Vastgoed Sinnaeve en Steven Stael van Residentie Vastgoed.

17 december