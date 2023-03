Bourgognehof in Eernegem concentreert zich voortaan op restaurant: “Het is geen eenvoudige beslissing geweest”

De zaakvoerders van Bourgognehof in Eernegem hebben een belangrijke knoop doorgehakt. Voortaan zullen ze zich concentreren op het restaurant en is de combinatie met de tearoom verleden tijd. “Ik denk dat onze klanten veel begrip zullen hebben voor de beslissing want ze zagen zelf dat het voor ons niet meer haalbaar was”, zegt Diederik Couckhuyt (27), de oudste van de kinderen in het familiebedrijf.

De rijke geschiedenis van het domein langs de Westkerkestraat gaat terug tot in 1863. In de loop der jaren zagen we er ondermeer een chicoreifabriek, een brouwerij en een manege ontstaan. De familie Couckhuyt, die ook Kings Koffiebranderij in Oudenburg uitbaat, liet zijn oog vallen op de prachtige site. “Wij leverden koffie in de horecazaak die er gevestigd was en we zagen dat de site te koop stond. We werden eigenaar en in 2019 startte onze mama er met een tearoom. Tot voor 2017 runde ze een zeer goed draaiende apothekerij in Ettelgem en heel veel klanten vonden de weg naar de tearoom die van de ene dag op de andere stampvol zat. Maar het noodlot sloeg toe want in april 2019 is mama plotseling overleden. Ze heeft de zaak dus maar heel even gezien. Samen met mijn vader, mijn broer Cédric (23), en mijn zus Kyana (25) beslisten we om de tearoom voort te zetten en het Bourgognehof op termijn verder uit te bouwen”, vertelt Diederik.

Volledig scherm Het interieur van Bourgognehof in Eernegem. © Filip Vanden Berghe

Opening restaurant

De volgende stap in het verhaal was de opstart van een restaurant in juli 2021. Diederik speelde voetbal bij Eernegem en Oudenburg en tussen 2017 en 2019 ontstond er een hechte vriendschapsband met zijn teamgenoot Bram De Rop. “Ik wist dat zijn broer Ruben souschef was bij de Savarin in Oostende. Ik vroeg hem om tijdens de Coronaperiode eens naar de koffiebranderij te komen om te praten over het Bourgognehof. Al snel hoorde ik dat hij op zoek was naar een nieuwe professionele uitdaging en in zee wou gaan met ons. Hij was de geschikte persoon naar wie we op zoek waren.” Het uitgangspunt was om een kleinschalig restaurant in een groot pand te lanceren en de tearoom zou blijven bestaan. “Ruben heeft als chef veel vrijheid en in samenspraak maken we elk seizoen een nieuwe kaart en zo kan hij zijn eigen culinaire accenten leggen. En we merken dat hij altijd de lat zeer hoog legt en alleen voor verse kwaliteitsproducten gaat.”

Volledig scherm Cédric Couchuyt, die net zoals zus Kyana opdient in het restaurant (rechts) en chef Ruben Rop. © Filip Vanden Berghe

Ruim anderhalf jaar later zat het team samen om een moeilijke beslissing te nemen. “We stellen vast dat de combinatie van tearoom en restaurant niet langer haalbaar is. Er was plaatsgebrek om beide zaken te kunnen blijven aanbieden in harmonie. We moesten te vaak mensen teleurstellen, net daarom willen we ons voortaan enkel toeleggen op het restaurant”, licht Diederik toe. “Zo kunnen we het beste uit de het pand én onze chef halen!”

Westtoer Q-label

Onlangs behaalde het Bourgognehof het Q-label van Westtoer. Dit is een kwaliteitsopleiding voor deelnemers uit de horeca- en logiessector, musea, attracties en toeristische infokantoren. Diederik: “Het traject met diverse studiemomenten duurde 10 maanden. Het is onze chef Ruben die de lessen volgde. We moesten aantonen dat ons team zich inzet om de kwaliteit van onze gastbeleving en -tevredenheid te optimaliseren en dat we de tips van de opleiding in de werkelijkheid toepassen. Als jong team moet je beseffen dat we nog veel kunnen bijleren en daarom stonden we hier meteen voor open. Nu zijn we natuurlijk trots dat we dit kwaliteitslabel op zak hebben.”

Volledig scherm De site van het Bourgognehof in Eernegem. © Filip Vanden Berghe

