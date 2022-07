Betonnen wegdek op kruispunt Kortemarkstraat en Zuster Clarastraat in Ichtegem liep schade op tijdens de hitte: herstelling start op 1 augustus

Oostende Zetel vat vuur in Oostends kapsalon: uitbaat­ster en haar dochter moeten naar ziekenhuis

In kapsalon Z-line in Oostende is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Een elektrisch dekentje vatte vuur en zette ook een zetel in lichterlaaie. De eigenares kon nog zelf even blussen, tot de brandweer het overnam. De schade valt mee, maar de vrouw en haar dochter werden naar het ziekenhuis overgebracht.

