Beschonken bestuurder veroorzaakt zware crash in Ichtegem

Gistel Vandalen doen fontein schuimen: “Enige optie is volledig laten leeglopen”

Opvallend beeld in het centrum van Gistel. Daar is de fontein één grote schuimpartij geworden. Vandalen goten er wellicht afwasmiddel in. “Er zit niets anders op dan die volledig te laten leeglopen”, aldus burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).

31 maart